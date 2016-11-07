Беженцы с Ближнего Востока требуют переместить их исключительно в Германию

Требование размещенных в Греции и Италии беженцев из Северной Африки и с Ближнего Востока переместить их исключительно в Германию заслуживает критики. Такое заявление сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

- Я должен сказать то, что не нравится никому. Есть правительства, которые готовы к переселению, но очень мало беженцев, которые согласны с тем, что они подлежат перемещению. Хотя я не считаю, что есть большой смысл в том, чтобы критиковать беженцев, я, тем не менее, должен их покритиковать. Неприемлемо, чтобы те беженцы, которые находятся в Греции и Италии, отказывались садиться в самолет и лететь в другие направления, кроме Германии, — цитирует РИА «Новости» выступление Юнкера перед лидерами европейских профсоюзных организаций в Брюсселе.

Глава ЕК признал, что программа перемещений функционирует плохо, но он видит позитивные изменения в последние месяцы. При этом Юнкер не уточнил, какие именно позитивные изменения вызывают у него оптимизм.

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