Беженка из Сирии с отличием закончила школу в РФ

В Чите девушка, приехавшая в Россию из Сирии, закончила школу с золотой медалью.

Выпускницу зовут Иман Хассун. Помимо всего прочего, она показала блестящие знания по русскому языку, получив при сдаче Единого госэкзамена по этому предмету 91 балл, сообщает «Экономика сегодня» со ссылкой на министерство образования региона.

Хассун рассказала, что ее мать является уроженкой Читы, а отец – выходец из Сирии. После заключения брака родители девушки жили в сирийском Идлибе, а в 2015 году война вынудила их покинуть страну и приехать в Читу.