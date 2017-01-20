Бегун Дмитриев назвал имена замешанных в допинге тренеров в новом фильме ARD

В новом фильме канала ARD о допинге в российском спорте в роли главного героя выступает бегун, победитель командного чемпионата России Андрей Дмитриев. По словам спортсмена, он поименно назвал российских тренеров, замешанных в «нечестной игре».

- Проблема очень глубокая, и некоторые ее корни просто уходят в регионы и на периферию, куда новому руководству ВФЛА дотянуться нелегко. А вот старые кумовские связи там хорошо налажены и продолжают работать. Известные тренеры-доперы также продолжают работать. Я назвал на камеру некоторые известные всем имена тренеров. Их спортсмены продолжают быть или претендовать на место в сборной. Некоторые подают индивидуальные заявки на международные старты, — цитирует Дмитриева РИА «Новости» со ссылкой на портал Skirun.

Дмитриев также заявил, что стал информатором не ради денег и не собирается просить убежища за границей.

- Могу всех заверить, что мне никто ничего не заплатил за интервью, а если бы и предложили, то я бы не взял денег. Я сделал это не для денег. Мне возместили только затраты на билеты до Алма-Аты и обратно. Уезжать я никуда не намерен сейчас. На политубежище на Западе подавать не собираюсь, - заявил Дмитриев.

По его словам, необходимо бороться с допингом не на словах, а на деле, и тогда ситуацию можно исправить.

- Не сомневаюсь, что так же, как и весь западный мир, Россия скоро тоже подхватит тенденцию жесткой бескомпромиссной борьбы за «чистый» спорт. И доперы уйдут. Но процесс, конечно, небыстрый и очень болезненный, — подчеркнул спортсмен.