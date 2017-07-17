Беглых подмосковных зубров вернут в питомник

Зубры, сбежавшие из Приокско-Террасного заповедника, обнаружены у домика лесника, между деревнями Никифорово и Игумново.

Как уточняется в сообщении, операция по поимке беглецов будет проведена днем, 17 июля.

Ранее представители заповедника призвали волонтеров помочь загнать зверей в питомник, прогнав их через лес.

Отмечается, что специалисты будут рассыпать комбикорм, чтобы привлечь зубров обратно в питомник.

Зоологи решили дать животным отдохнуть и успокоиться после пережитого стресса и долгого пути назад, сообщила замдиректора по разведению и содержанию зубров заповедника Ирина Землянко.

11 июля из Приокско-Террасного заповедника в Серпуховском районе Московской области сбежали 12 зубров. Сильный ветер повалил деревья, из-за чего в заборе вольера образовалась дыра, через которую и ушли животные. Зубры занесены в Красную книгу России как исчезающий вид фауны, сообщает «Бм24.ру».