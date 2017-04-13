Бедных в России станет меньше
К 2020 году количество бедных россиян может уменьшиться на 2,2 процента, прогнозирует министр экономического развития Максим Орешкин.
Согласно анализу ведомства, уже в этом году доля населения с доходами ниже прожиточного минимума снизится до 12,9 процента с существующих 13,5 процента. К 2020 году этот показатель может снизиться до отметки в 11,3%.
Правительство установило прожиточный минимум по итогам четвертого квартала 2016 года в размере 9691 рубль, что на 2 процента меньше, чем в третьем квартале того же года. При этом прожиточный минимум для трудоспособного населения составил 10466 рублей, для пенсионеров — 8 тысяч рублей, пишет газета «Известия».
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