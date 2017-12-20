Бедняки поступают мудрее среднего класса

Представители бедных слоев общества ведут себя более мудро в межличностных конфликтах, чем люди со средним уровнем достатка.

Канадские психологи выяснили, что представители низших слоев населения непредвзяты и учитывают чужие интересы. Ученые сравнили суждения людей о конфликтных ситуациях представителей разных социальных классов.

Выяснилось, что богатые люди и те, кто проживают в густонаселенных районах, принимают более мудрые решения. При этом под «мудростью» исследователи рассматривали способность непредвзято, с «интеллектуальной скромностью» подходить к принятию решения, учитывая точки зрения разных людей.

Негативно на качестве ответов отражался и высокий социальный статус людей, передает интернет-издание «Индикатор». Ученые пришли к выводу, что ограниченные в финансах люди учитывают то, как их решения повлияют на окружающих. Исследователи подчеркивают, что полученные результаты применимы исключительно к межличностным отношениям, а не к межгрупповым.

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