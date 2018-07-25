«Бедная пенсионерка» Алексея Навального оказалась фейком

Оппозиционер Алексей Навальный рассказал о судьбе несчастной пенсионерки, недовольной пенсионной реформой, однако история оказалась фейком.

В опубликованном Навальным видеоролике «обычная москвичка» Наталья Александровна жаловалась на трудную жизнь, но на поверку «несчастная пенсионерка» оказалась соратницей аффилированного с американским венчурным фондом общественника.

«Президент обманул нас», — заявляет пенсионерка, однако лгуньей оказалась сама героиня ролика.

Как выяснил Life.ru, в сюжете снялась Наталья Беседина — известная в Северном Бутово активистка и советник управы района. Кроме того, она входит в состав учредителей общественной организации «Демократический выбор».

Сложно поверить, что эта 59-летняя женщина выживает с тремя детьми на пенсию в 20 тысяч рублей, сообщает Ura.ru.