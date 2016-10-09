БДИПЧ сообщает о фактах насилия на выборах в Грузии

Миссия наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ считает, что на парламентских выборах в Грузии имели место отдельные случаи насилия. Голосование проходило накануне, победу одержала правящая партия «Грузинская мечта».

По мнению Центризбиркома Грузии, выборы в основном прошли в спокойной обстановке, хотя на ряде избирательных участков, а также за их пределами были зафиксированы отдельные нарушения.

Оппозиционная партия "Единое национальное движение" уже обвинила действующие власти в организации погромов нескольких избирательных участков, сообщает "Интерфакс".

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