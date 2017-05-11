Базз Олдрин предложил NASA отказаться от полетов на МКС

Американский астронавт Базз Олдрин предложил NASA прекратить участие в проекте МКС.

По его мнению, ежегодные затраты в три с половиной миллиарда долларов излишни. Ведомству следует отдать все миссии на околоземной орбите коммерческим организациям вроде SpaceX, передает Nation News.

Олдрин считает, что NASA должно сосредоточиться на задаче по колонизации Марса и направлять сэкономленные средство на ее реализацию.

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