Базз Олдрин предложил NASA отказаться от полетов на МКС
Американский астронавт Базз Олдрин предложил NASA прекратить участие в проекте МКС.
По его мнению, ежегодные затраты в три с половиной миллиарда долларов излишни. Ведомству следует отдать все миссии на околоземной орбите коммерческим организациям вроде SpaceX, передает Nation News.
Олдрин считает, что NASA должно сосредоточиться на задаче по колонизации Марса и направлять сэкономленные средство на ее реализацию.
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