На базе отдыха в Подмосковье расчленили и сожгли человека
На одной из баз отдыха в Солнечногорском районе Московской области найдены человеческие останки.
Местный сторож во время обхода нашел в кустах человеческую голову с отрезанными ушами, которые после были обнаружены в стоящем неподалеку мангале.
В деревянном домике сторожем были найдены спящие в состоянии алкогольного опьянения люди, подозреваемые в жестоком преступлении, сообщает РИА Новости.
Все они задержаны. Правоохранительные органы выяснили, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в местном ресторане. Устанавливаются личности и состав преступления.
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