На базе отдыха в Подмосковье расчленили и сожгли человека

На одной из баз отдыха в Солнечногорском районе Московской области найдены человеческие останки.

Местный сторож во время обхода нашел в кустах человеческую голову с отрезанными ушами, которые после были обнаружены в стоящем неподалеку мангале.

В деревянном домике сторожем были найдены спящие в состоянии алкогольного опьянения люди, подозреваемые в жестоком преступлении, сообщает РИА Новости.

Все они задержаны. Правоохранительные органы выяснили, что один из задержанных ранее работал шеф-поваром в местном ресторане. Устанавливаются личности и состав преступления.