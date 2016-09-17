К базе Хмеймим подлетел американский самолет-разведчик

В Сирии самолет американских ВВС совершил подлет к российской авиабазе. Разведчик летал над базой Хмеймим в течение часа.

Известно, что разведку осуществлял патрульный противолодочный самолёт ВМС США P-8A Poseidon. Он летал кругами на высоте около девяти тысяч метров, сообщает RT.

Кроме того, американское судно подлетело к пункту материально-технического обеспечения ВМФ России в сирийском порту Тартус. Накануне аналогичный случай был обнародован с таким же самолетом-разведчиком, который имел другой номер.