С Байконура запустят 12 российских и зарубежных космических аппаратов

С космодрома Байконур будут запущены 12 космических аппаратов. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

Как сообщает РИА Новости, 14 июля с помощью ракеты-носителя «Союз-2.1а» будет запущен спутник дистанционного зондирования Земли «Канопус-В-ИК». Вместе с ним в космос отправятся несколько других космических аппаратов.

Документ предусматривает запуск норвежских аппаратов автоматической идентификации морских судов NorSat-l и NorSat-2, японского аппарата дистанционного наблюдения за льдами в арктических водах WNISAT-1R, немецких кораблей научного назначения TechnoSat и Flying Laptop и двух российских аппаратов дистанционного зондирования Земли «МКА-Н».

Также с Байконура будут запущены несколько американских и российских аппаратов полезной нагрузки.

Космический объект «Канопус-В-ИК» используется для мониторинга природных чрезвычайных ситуаций: стихийных погодных явлений, поиска очагов лесных пожаров, выбросов загрязняющих веществ.