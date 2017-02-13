Байкеры построят молодежный центр в Севастополе
Российский мотоклуб «Ночные волки» намерен построить в Севастополе международный молодежный центр. Об этом заявил лидер байкеров Александр Залдостанов (Хирург).
По его словам, центр будет сооружен в районе горы Гасфорта. В нем будут проводиться различные спортивные и военно-патриотические мероприятия.
Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий подтвердил слова Залдостанова. Он уточнил, что в настоящее время ведется разработка проекта центра, сообщает РИА ФедералПресс.
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