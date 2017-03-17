Байкер «Хирург» сравнил присоединение Крыма с Днем Победы

Лидер «Ночных волков» байкер Александр Залдостанов, известный под псевдонимом «Хирург», сравнил присоединение Крыма к Российской Федерации с Днем Победы.

«Для меня это как День Победы. День победы в 21-м веке, в котором я сам участвовал. Я никогда не забуду этот день. Мы вместе шли по площади Нахимова в Севастополе», - рассказал байкер.

Он поздравил жителей Крыма с годовщиной возвращения полуострова в состав РФ, отметив, что поздравляет именно с Днем Победы.

Референдум по вопросу присоединения Крыма к России прошел на полуострове 16 марта 2014 года. Явка составила более 80 процентов. В итоге за присоединение к составу РФ проголосовали 96,77 процентов избирателей Республики Крым и 95,6 процентов избирателей Севастополя. Украина, США и Евросоюз не признали независимость полуострова и его воссоединение с Россией, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».