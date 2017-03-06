Байкальский ледовый марафон установил рекорд по числу участников
Байкальский ледовый марафон пробегут 200 человек из 32 стран, что является рекордом за всю историю соревнования.
В оргкомитете марафона отметили что наряду с россиянами в забеге примут участие представители США, Канады, Индии, Японии и других стран. В этом году на мероприятие поступило в пять раз больше заявок, чем оно может принять.
Забег стартует 7 марта. Марафонцы пробегут от бурятского поселка Танхой до Листвянки Иркутской области. Мероприятие приурочено к Году экологии и проводится при поддержке Минприроды России, передает РИА ФедералПресс.
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