Байкальский ледовый марафон установил рекорд по числу участников

Байкальский ледовый марафон пробегут 200 человек из 32 стран, что является рекордом за всю историю соревнования.

В оргкомитете марафона отметили что наряду с россиянами в забеге примут участие представители США, Канады, Индии, Японии и других стран. В этом году на мероприятие поступило в пять раз больше заявок, чем оно может принять.

Забег стартует 7 марта. Марафонцы пробегут от бурятского поселка Танхой до Листвянки Иркутской области. Мероприятие приурочено к Году экологии и проводится при поддержке Минприроды России, передает РИА ФедералПресс.