На Байкале обнаружили ископаемого попугая

Ученые нашли на берегу Байкала ископаемого попугая. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Палеонтологический институт имени Борисяка РАН.

Попугай проживал на территории современного озера Байкал примерно 16-18 миллионов лет назад. В то время крупнейшего озера в мире еще не было, но существовали мелкие теплые озера. На их берегах жили носороги и примитивные лошади-анхитерии.

Об этом периоде палеонтологи делают вывод по фауне позвоночных из Тагайской бухты на острове Ольхон - здесь сохранились отложения древнего миоценового озера.