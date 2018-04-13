Байкал атакуют опасные водоросли
Прибрежную зону озера Байкал более чем на половину покрывает водоросль спирогира, что свидетельствует о неэффективности существующих систем очистки воды.
Сотрудники центра «Антистихия» отмечают, что обычной для спирогиры средой обитания являются теплые и стоячие водоемы. В Байкале она ранее не встречалась.
По мнению специалистов Лимнологического института Сибирского отделения РАН, основную роль в загрязнении озера играют сточные воды, насыщенные азотом и фосфором, сообщает Nation News.
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