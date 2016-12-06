Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты США

Вице-президент США Джо Байден собирается побороться за пост президента США в 2020 году.

Представители СМИ, с которыми политик общался в Капитолии, приняли его слова за шутку. Однако Байден заверил, что говорит серьезно. Он также добавил, что судьба обычно вмешивается в планы самым непредсказуемым образом, сообщает издание The Hill.

В 202 году Байдену исполнится 78 лет. В случае победы на выборах он станет самым старым президентом в истории США. В нынешнем году он отказался от участия в президентской гонке из-за болезни сына.