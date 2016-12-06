Байден заявил о намерении баллотироваться в президенты США
Вице-президент США Джо Байден собирается побороться за пост президента США в 2020 году.
Представители СМИ, с которыми политик общался в Капитолии, приняли его слова за шутку. Однако Байден заверил, что говорит серьезно. Он также добавил, что судьба обычно вмешивается в планы самым непредсказуемым образом, сообщает издание The Hill.
В 202 году Байдену исполнится 78 лет. В случае победы на выборах он станет самым старым президентом в истории США. В нынешнем году он отказался от участия в президентской гонке из-за болезни сына.
Следующая новость Минобороны назвало убийством обстрел российского госпиталя в Сирии
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии