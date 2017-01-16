Байден сравнил построение демократии на Украине с полетом на Луну

Выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Украины Петром Порошенко, вице-президент США Джозеф Байден сравнил процесс построения демократии на Украине с полетом на Луну.

- Джон Кеннеди когда-то сказал о полете на месяц: мы не можем это откладывать. Я считаю, что украинцы не могут и не хотят откладывать создание нового демократического государства, — цитирует Байдена РИА «Новости» со ссылкой на издание «Апостроф».

Вице-президент Соединенных Штатов также посоветовал украинской власти надеяться на поддержку новой администрации Белого дома, но в то же время самой приложить максимум усилий для проведения реформ и борьбы с коррупцией.

По мнению Байдена, Порошенко необходимо поддерживать отношения с Международным валютным фондом и стараться избегать закупок российского газа.