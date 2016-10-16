Байден раскритиковал Трампа за обращение с женщинами

Вице-президент США Джозеф Байден назвал домогательство к женщинам недостойным поступком для мужчины. Так он отреагировал на высказывания кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Ни один мужчина не вправе прикасаться к женщине без ее разрешения, поднимать на нее руку или подвергать поруганию, какими бы основаниями он не руководствовался", - сказал Байден.

При этом вице-президент признал, что волна критики в адрес Трампа обусловлена его неполиткорректными выражениями.

Ранее как минимум восемь женщин заявили о домогательствах со стороны миллиардера. Республиканец назвал эти обвинения вымыслом, который призван подорвать его шансы на победу на всеобщих выборах в США 8 ноября, сообщает ТАСС.