Байден прибыл на Украину с визитом поддержки

Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит призван подчеркнуть поддержку Вашингтоном Украины.

Кроме того, поездка Байдена приурочена к 25-летию дипломатических отношений между США и Украиной, передает ТВЦ.

В ходе своего визита вице-президент США планирует встретиться с украинским лидером Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом.

На этой неделе Байдену предстоит уйти в отставку в связи с инаугурацией нового президента Дональда Трампа и сменой администрации США.