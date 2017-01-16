Байден прибыл на Украину с визитом поддержки
Вице-президент США Джо Байден прибыл в Киев. Его визит призван подчеркнуть поддержку Вашингтоном Украины.
Кроме того, поездка Байдена приурочена к 25-летию дипломатических отношений между США и Украиной, передает ТВЦ.
В ходе своего визита вице-президент США планирует встретиться с украинским лидером Петром Порошенко и главой правительства Владимиром Гройсманом.
На этой неделе Байдену предстоит уйти в отставку в связи с инаугурацией нового президента Дональда Трампа и сменой администрации США.
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