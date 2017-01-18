Байден обвинил Путина в намерении разрушить ЕС и назначить везде своих президентов

Выступая на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе, вице-президент США Джозеф Байден заявил, что самая большая угроза для существующего миропорядка исходит со стороны России.

По словам вице-президента, срок действия полномочий которого истекает 20 января, Россия во главе со своим президентом Владимиром Путиным планомерно разрушает Европейский союз и пытается влиять на избирательные кампании в суверенных странах.

- При президенте Путине Россия использует все имеющиеся у нее возможности для того, чтобы свести на нет европейский проект, испытать на прочность рубежи западных стран и вернуться к политике сфер влияния. В условиях предстоящих в этом году во многих европейских странах выборов нам следует ожидать новых попыток со стороны России вмешаться в демократический процесс. Уверяю вас, что это произойдет. И опять цель ясна: разрушить либеральный международный порядок, - цитирует Байдена ТАСС.

Ранее с аналогичными заявлениями выступили практически все представители уходящей администрации президента США Барака Обамы.

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Места: Россия, США
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