Байден мечтает разгромить ИГИЛ и ослабить Россию
Разгром ИГИЛ (запрещена в РФ) и экономическое ослабление России откроют для Вашингтона дополнительные возможности. В этом уверен вице-президент США Джозеф Байден.
"Россия реально попала в беду. У них серьезные экономические проблемы, и они втягиваются в эту трясину в Сирии", - утверждает политик.
Байден также подтвердил, что разгром ИГИЛ был и остается главным приоритетом США на международной арене, сообщает ТАСС.
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