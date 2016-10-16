Байден мечтает разгромить ИГИЛ и ослабить Россию

Разгром ИГИЛ (запрещена в РФ) и экономическое ослабление России откроют для Вашингтона дополнительные возможности. В этом уверен вице-президент США Джозеф Байден.

"Россия реально попала в беду. У них серьезные экономические проблемы, и они втягиваются в эту трясину в Сирии", - утверждает политик.

Байден также подтвердил, что разгром ИГИЛ был и остается главным приоритетом США на международной арене, сообщает ТАСС.

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