Байден мечтает разгромить ИГИЛ и ослабить Россию

Разгром ИГИЛ (запрещена в РФ) и экономическое ослабление России откроют для Вашингтона дополнительные возможности. В этом уверен вице-президент США Джозеф Байден.

"Россия реально попала в беду. У них серьезные экономические проблемы, и они втягиваются в эту трясину в Сирии", - утверждает политик.

Байден также подтвердил, что разгром ИГИЛ был и остается главным приоритетом США на международной арене, сообщает ТАСС.