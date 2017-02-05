В Баварии 23 человека пострадали от слезоточивого газа

В Баварии во время карнавала 23 человека пострадали от перцового и слезоточивого газа, который в толпе распылил неизвестный.

Подробности о случившемся в воскресенье сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine. По их информации, в разгар уличных гуляний в городе Аморбах полиция была вынуждена эвакуировать 400 человек из- за того, что кто-то распылил в воздухе слезоточивое вещество.

Издание отмечает: «Среди пострадавших - молодые люди в возрасте от 16-34 лет. Они страдают от раздражения слизистой оболочки глаз, осложнений дыхания, кашля и тошноты».

По данному факту начато расследование, никакой информации о личности преступника нет.