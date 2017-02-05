В Баварии 23 человека пострадали от слезоточивого газа
В Баварии во время карнавала 23 человека пострадали от перцового и слезоточивого газа, который в толпе распылил неизвестный.
Подробности о случившемся в воскресенье сообщило немецкое издание Frankfurter Allgemeine. По их информации, в разгар уличных гуляний в городе Аморбах полиция была вынуждена эвакуировать 400 человек из- за того, что кто-то распылил в воздухе слезоточивое вещество.
Издание отмечает: «Среди пострадавших - молодые люди в возрасте от 16-34 лет. Они страдают от раздражения слизистой оболочки глаз, осложнений дыхания, кашля и тошноты».
По данному факту начато расследование, никакой информации о личности преступника нет.
Следующая новость Двое российских лыжников победили на этапе КМ в Пхенчхане
Анализ событий России и мира
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях. Только экспертный взгляд на события
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии