В Батуми четыре человека погибли при пожаре в гостинице
В грузинском городе Батуми в результате пожара в гостинице «Леогранд» погибли четыре человека.
Еще 10 человек пострадали, все они госпитализированы. У большинства интоксикация, а двое получили травмы, когда пытались выбраться из горящего здания. В числе пострадавших граждане Грузии и Турции, передает «Интерфакс» со ссылкой на главу Минздрава Аджарской автономной республики Заала Микеладзе.
Согласно предварительным данным, все жертвы инцидента – мужчины. Они пока не опознаны, поскольку у них не обнаружено никаких документов.
Предполагается, что пожар начался в спа-центре, где находились участницы конкурса «Мисс Грузия». Они были вовремя эвакуированы и никто из них не пострадал. Причины возгорания пока не установлены.
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