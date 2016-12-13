«Батькивщина» сообщила о выходе Савченко из партии несколько недель назад

Представитель фракции «Батькивщина» Иван Крулько заявил, что народный депутат Надежда Савченко покинула ряды партии еще несколько недель назад, задолго до переговоров с лидерами ДНР и ЛНР.

- Она вышла из партии. Это произошло несколько недель тому назад, но мы не стали это придавать огласке, - рассказал Крулько агентству «Интерфакс-Украина».

Вместе с тем, по словам собеседника агентства, Савченко пока остается членом фракции и неизвестно, будет ли «Батькивщина» рассматривать вопрос ее поездки в Минск и переговоры с руководством самопровозглашенных республик.

Ранее, 12 декабря глава фракции Юлия Тимошенко заявила, что Савченко самостоятельно будет решать, как ей планировать свою дальнейшую политическую судьбу, и подчеркнула, что «Батькивщина» категорически против переговоров с «террористами».

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