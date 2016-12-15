«Батькивщина» исключила Надежду Савченко из своих рядов

Депутат Верховной рады Надежда Савченко исключена из фракции «Батькивщина» решением общего собрания.

«Жизнь показала, что принципы и политические убеждения Надежды Савченко и «Батькивщины» не совпадают. В частности, «Батькивщина» выступает категорически против любых переговоров с террористами, против амнистии убийц украинцев, против легализации бандгруппировок в Донбассе. Фракция «Батькивщина» обсудила с Надеждой Савченко все эти обстоятельства и приняла решение о ее исключении из состава фракции», — цитирует текст заявления РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что Савченко, не поставив в известность однопартийцев и Службу безопасности Украины, прибыла в Минск и провела переговоры с главами ДНР и ЛНР Александром Захарченко и Игорем Плотницким, в ходе которых обсуждала процесс обмена пленными.

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