«Батькивщина» хочет отправить в отставку премьера Украины Гройсмана

Депутаты оппозиционной украинской партии «Батькивщина» предложили отправить в отставку главу правительства страны Владимира Гройсмана.

На сайте Верховной рады Украины зарегистрирован проект соответствующего постановления, хотя его текст пока отсутствует, сообщает РИА «Новости».

По словам лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко, отставка Гройсмана назрела в связи с наметившимся кризисом из-за тарифов ЖКХ.

Агентство напоминает, что после избрания Гройсмана украинский парламент одобрил программу деятельности кабмина, которая дает «иммунитет» премьеру до апреля текущего года.