Батальоны НАТО разместились в Польше и Прибалтике

Североатлантический альянс развернул четыре многонациональных батальона на территории стран Балтии ив Польше.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что данное мероприятие было запланировано еще в прошлом году на саммите в Варшаве. «Сегодня НАТО выполняет обещание», - заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что батальоны развернуты с целью защиты альянса, сдерживания агрессии и защиты мира, сообщает «Интерфакс».

В общей сложности на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польше размещены более четырех тысяч военнослужащих НАТО. В их число ходят представители армий Великобритании, Дании, Испании, Норвегии, Франции и других стран.