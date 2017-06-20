Батальоны НАТО разместились в Польше и Прибалтике
Североатлантический альянс развернул четыре многонациональных батальона на территории стран Балтии ив Польше.
Генсек НАТО Йенс Столтенберг напомнил, что данное мероприятие было запланировано еще в прошлом году на саммите в Варшаве. «Сегодня НАТО выполняет обещание», - заявил он.
Столтенберг подчеркнул, что батальоны развернуты с целью защиты альянса, сдерживания агрессии и защиты мира, сообщает «Интерфакс».
В общей сложности на территории Латвии, Литвы, Эстонии и Польше размещены более четырех тысяч военнослужащих НАТО. В их число ходят представители армий Великобритании, Дании, Испании, Норвегии, Франции и других стран.
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