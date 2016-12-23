Батальон российской военной полиции поможет властям Алеппо в наведении порядка

Министерство обороны РФ сообщило о переброске батальона военной полиции с авиабазы Хмеймим в сирийский город Алеппо, для того чтобы помочь местным властям в обеспечении правопорядка.

«Батальон военной полиции Минобороны России после прохождения дополнительной подготовки на одном из полигонов переброшен самолетами Военно-транспортной авиации на авиабазу Хмеймим. В настоящее время подразделение совершило марш с авиабазы Хмеймим в город Алеппо для выполнения задач в составе российского Центра примирения враждующих сторон», — цитирует сообщение российского военного ведомства РИА «Новости».

Военные полицейские в составе территориальных отделов российского Центра примирения враждующих сторон будут обеспечивать безопасность сотрудников Центра, российских саперов, а также персонала мобильных госпиталей и гуманитарных конвоев.

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