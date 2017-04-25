«Батальон Имама Шамиля» взял ответственность за теракт в метро Петербурга

Террористическая группировка «Батальон Имама Шамиля»(запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в метро Санкт-Петербурга, произошедший 3 апреля.

По данным агентства Reuters, уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов, взорвавшийся в вагоне метро, действовал по приказу лидера террористической группировки «Аль-Каида» (запрещена в РФ) Аймана аз-Завахири.

Ранее было аннулировано решение о приеме в гражданство России уроженца Киргизии Акбаржона Джалилова и его отца из-за предоставленных ими ложных сведений при подаче прошения на вступление в гражданство РФ.

Днем 3 апреля в петербургском метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Исполнителем теракта был уроженец Киргизии Джалилов 1995 года рождения. Погибли 16 человек, включая самого террориста, сообщает RT.