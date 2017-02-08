Басурин обвинил украинские спецслужбы в убийстве Гиви
Представитель оперативного командования ДНР Эдуард Басурин обвинил украинские спецслужбы в убийстве командира батальона «Сомали» Михаила Толстых, известного как Гиви.
По его словам, есть косвенные доказательства того, что данная трагедия организована украинскими спецслужбами.
- Не исключаем причастность к данному теракту советника министра внутренних дел Украины (Зоряна) Шкиряка, - предположил Басурин.
Гиви погиб 8 февраля при взрыве в его рабочем кабинете. По предварительным данным, взрыв произошел в результате выстрела из реактивного пехотного огнемета «Шмель». В связи с гибелью Толстых в ДНР объявлен трехдневный траур, сообщает «Донецкое агентство новостей».
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