Бастрыкин заставил проверить стихийные свалки в Подмосковье

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести проверку из-за участившихся случаев стихийных свалок в Московской области.

Как сообщает интернет-портал «Подмосковье сегодня» со ссылкой на представителя ведомства Светлану Петренко, на одном из телеканалов вышел сюжет о свалках в Подмосковье, которые появились в результате деятельности частных компаний и местных жителей.

Петренко заявила: «Кроме того, в сюжете сообщается о бездействии должностных лиц при плачевном положении озера Глушица Жуковского района, которое оказалось завалено мусором и отходами».

Следователям необходимо определить степень ущерба, причиненного окружающей среде, и дать юридическую оценку действиям властей и дирекции коммерческих организаций.

Ранее СМИ сообщали, что на окраине Электростали обнаружили многочисленные стихийные свалки.