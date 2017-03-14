Бастрыкин распорядился жестко наказать водителя за умышленный наезд на ребенка

Исполняющая обязанности руководителя управления Следственного комитета РФ по взаимодействию со СМИ Светлана Петренко рассказала журналистам, что глава СКР Александр Бастрыкин распорядился в кратчайшие сроки привлечь к уголовной ответственности 54-летнего водителя, который наехал на ребенка, стрелявшего по машинам из игрушечного автомата.

По словам Петренко, личность водителя уже установлена, - сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что 9 марта, в городе Приозерске Ленинградской области дети играли вблизи проезжей части, стреляя из игрушечного автомата по проезжающим машинам. Один из водителей умышленно направил автомобиль на ребенка, после чего вышел и заставил мальчика встать на колени. Случившееся зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Возмущение общественности вызвал не только имевший место факт, но и то, что прибывшие полицейские отпустили водителя и никак не отреагировали на то, что ребенок в результате наезда получил травмы.

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Места: Россия
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