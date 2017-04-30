Бастрыкин рапорядился проверить застройку Молодинского поля в Подмосковье

Глава СКР Александр Бастрыкин распорядился провести проверку застройки Молодинского поля в Московской области, которую осуществляет строительная компания из Санкт-Петербурга.

Бастрыкин потребовал «дать всестороннюю правовую оценку действиям представителей коммерческой организации и должностных лиц, которые согласовывали строительные работы на Молодинском поле» и поручил «оценить вопросы, связанные с отчуждением земель в пользу компании», сообщает РБК.

В СКР отметили, что земли на Молодинском поле имеют историческую ценность для страны. В сообщении ведомства говорится: «Победа при Молодях сыграла ключевую роль в сохранении Московского царства, в XVI веке. Молодинское поле выдержало натиск войск крымского хана».

Ранее сообщалось, что петербургская компания приобрела 53 га земли у разорившихся фермеров и откроет там сборочные цеха.

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Теги:
Места: Россия
Организации: СКР
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