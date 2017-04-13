Бастрыкин предложил арестовывать счета без суда
Глава СКР Александр Бастрыкин высказался за ужесточение мер по борьбе с коррупцией.
В частности, он предложил арестовывать счет лиц подозреваемых и обвиняемых в коррупции, а также их ближайших родственников, не дожидаясь санкции суда. По его мнению, в уголовное-процессуальное законодательство должны быть внесены соответствующие поправки.
Бастрыкин пояснил, что во время досудебной проверки указанные лица успевают скрыть принадлежащее им имущество, переводя его третьим лицам, в том числе и близким родственникам, передает РИА ФедералПресс.
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