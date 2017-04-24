Бастрыкин поручил проконтролировать расследование взрыва в Дагестане

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил своему заместителю по Северо-Кавказскому федеральному округу (СКФО) лично проконтролировать расследование уголовного дела о взрыве гранаты в Дагестане.

Наряду с этим он распорядился направить следователей и криминалистов ГСУ СКР по региону на место происшествия для установления всех обстоятельств и причин инцидента, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СКР Светлану Петренко.

Взрыв произошел в селе Агвали Цумадинского района, в частном компьютерном клубе (ранее сообщалось, что в школе). В результате погиб один школьник и пострадали еще 10.