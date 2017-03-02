Бастрыкин назвал причину побега Вороненкова на Украину

Сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, дошел до низости, приняв гражданство этой страны в надежде избежать уголовного преследования в России, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, бывший депутат проходил по делу о мошенничестве, и его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По данным следствия, в 2011 году Вороненков организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью около пяти миллионов долларов. Расследование в отношении Вороненкова оказалось возможным только после того, как он лишился статуса депутата.

Экс-депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Денис Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает «РИА Новости».