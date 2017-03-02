Бастрыкин назвал причину побега Вороненкова на Украину

Сбежавший на Украину экс-депутат Госдумы Денис Вороненков, дошел до низости, приняв гражданство этой страны в надежде избежать уголовного преследования в России, заявил глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

По его словам, бывший депутат проходил по делу о мошенничестве, и его должны были привлечь к уголовной ответственности.

По данным следствия, в 2011 году Вороненков организовал рейдерский захват здания в центре Москвы стоимостью около пяти миллионов долларов. Расследование в отношении Вороненкова оказалось возможным только после того, как он лишился статуса депутата.

Экс-депутат Госдумы РФ от партии КПРФ Денис Вороненков в декабре прошлого года покинул Россию вместе с супругой, оперной певицей Марией Максаковой, которая также являлась членом комитета Госдумы по культуре. Уехав в Киев, они получили гражданство Украины. По некоторым данным, Вороненков вышел на генпрокурора Украины Юрия Луценко и дал показания по делу о государственной измене против экс-президента Украины Виктора Януковича, сообщает «РИА Новости».

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
Организации: Дума, СКР
Следующая новость Швеция анонсировала ответные меры на военную активность России

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО