Бастрыкин лично проконтролирует расследование крушения Ту-154

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154, которое произошло сегодня под Сочи.

В Сочи состоялось заседание правительственной комиссии по вопросу ликвидации последствий катастрофы в Сочи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по расследованию дела о крушении. Рабочая группа наметила план работы на несколько дней, сообщает РИА "Новости".

25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.