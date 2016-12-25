Бастрыкин лично проконтролирует расследование крушения Ту-154

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154, которое произошло сегодня под Сочи.

В Сочи состоялось заседание правительственной комиссии по вопросу ликвидации последствий катастрофы в Сочи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по расследованию дела о крушении. Рабочая группа наметила план работы на несколько дней, сообщает РИА "Новости".

25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.

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