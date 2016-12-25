Бастрыкин лично проконтролирует расследование крушения Ту-154
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял под личный контроль расследование крушения Ту-154, которое произошло сегодня под Сочи.
В Сочи состоялось заседание правительственной комиссии по вопросу ликвидации последствий катастрофы в Сочи. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал поручения по расследованию дела о крушении. Рабочая группа наметила план работы на несколько дней, сообщает РИА "Новости".
25 декабря под Сочи потерпел крушение самолет Ту-154. На борту находилось 92 человека. Среди них - журналисты, музыканты ансамбля Александрова и руководитель фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка.
Следующая новость Сын Лукашенко не хочет быть президентом
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии