Басманный суд Москвы избрал Улюкаеву меру пресечения в виде домашнего ареста

Ходатайство Следственного комитата РФ об избрании домашнего ареста в качества меры пресечения министру экономического развития Алексею Улюкаеву удовлетворено Басманным судом Москвы.

«Суд приходит к выводу о том, что ходатайство следствия об избрании в отношении Улюкаева меры пресечения в виде домашнего ареста подлежит удовлетворению», - цитирует «Интерфакс» постановление судьи Артура Карпова.

Ранее сообщалось, что адвокат Тимофей Гриднев просил выпустить подозреваемого в получении взятки министра под подписку о невыезде.

Сам Улюкаев свою вину отрицает и пока отказывается давать показания. По словам стороны защиты, в деле не содержится доказательств причастности Улюкаева в инкриминируемом ему преступлении.

В то же время сторона обвинения заявила, что вину чиновника доказывает не только факт задержания с поличным, но и показания очевидцев.