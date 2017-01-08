Баскетбольный матч в США закончился дракой на площадке

Американские баскетболистки из команд штатов Юта и Невада подрались на матче студенческой лиги. Видео потасовки опубликовано на странице одного из пользователей социальной сети Twitter.

Как сообщает РИА Новости, конфликт произошел в конце третьей четверти матча.

На видеокадрах заметно, как две спортсменки сначала пытаются выяснить отношения на словах, а затем пускают в ход кулаки.

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