Баскетболист Милосердов задержан в Москве с двумя граммами кокаина
В ночь на 24 января на Лужнецкой набережной в Москве правоохранительные органы столицы задержали известного баскетболиста Александра Милосердова, у которого было изъято почти два грамма кокаина.
- В ночь на 24 января на Лужнецкой набережной сотрудники ДПС остановили автомобиль Toyota под управлением Милосердова. При личном досмотре у него обнаружено почти 1,7 грамма кокаина. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о незаконном обороте наркотиков, - рассказали ТАСС в правоохранительных органах.
В пресс-службе полиции данный факт подтвердили, не уточнив личности задержанного.
36-летний Милосердов выступал за молодежную и первую сборную России, он чемпион Евролиги ФИБА в составе казанского УНИКСа.
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