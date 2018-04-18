В Башкирии ученик напал на одноклассников с ножом

Вооруженный ножом школьник ранил преподавателя, а после попытался устроить пожар в кабинете информатики в одной из школ Башкирии.

Уточняется, что инцидент произошел в коррекционной школе №1 в Стерлитамаке.

«Это ученик девятого класса, 2001 года рождения. Есть пострадавшие в результате инцидента. В настоящее время на месте работают правоохранительные органы», - сообщили в администрации учебного заведения.

Педагог, получившая серьезные ножевые ранения, госпитализирована. Кроме того, одна из школьниц, испугавшись, выпрыгнула из окна и получила травмы. Всего, по данным правоохранителей, пострадали четыре человека.

По словам очевидцев, девушка, выпрыгнувшая из окна, также получила ножевое ранение.

Общая площадь возгорания составила порядка одного квадратного метра, школьника задержали. Обстоятельства выясняются, сообщает «360».