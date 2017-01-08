В Башкирии пятилетний мальчик скончался после катания на горке

В Башкирском городе Давлеканово после катания на ледяной горке умер пятилетний мальчик. Следователи выясняют обстоятельства, приведшие к летальному исходу.

Ребенок получил травму головы, катаясь на горке и был доставлен в местную больницу. Мать мальчика утверждает, что медицинским персоналом больницы города Давлеканово была недооценена тяжесть состояния ее сына.

Ребенка перевезли в республиканскую больницу в Уфу, однако, несмотря на оказанную там медицинскую помощь, ребенок скончался, сообщает "Интерфакс".