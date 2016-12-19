В МО башенные краны украсили к новому году
В Подмосковье свыше ста башенных кранов украсили подсветкой к предстоящим праздникам.
Инициатива придать стройплощадкам праздничную атмосферу принадлежит властям региона. Застройщики ее поддержали. Краны с подсветкой работают на 76 площадках в Красногорском и Ленинском районах, Химках и Домодедово.
В ближайшее время строительная техника будет украшена в Мытищах, Королеве и Пушкинском районе, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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