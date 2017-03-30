Башаров опроверг слова Пореченкова об «абсолютной неправде» на «Битве экстрасенсов»
Ведущий программы «Битва экстрасенсов», которая выходит на канале ТНТ, Марат Башаров заявил, что слова о передаче его коллеги артиста Михаила Пореченкова не соответствуют действительности.
- Не знаю, зачем он это говорит. Если вы считаете, что те слезы людей, которые в кадре, слезы радости или горя, – все это постановочное, все сыграно, – значит, в программе участвуют очень хорошие актеры. На самом деле, я в свои 42 года научился отличать искреннюю радость, сожаление или горе людей от поддельной. Если кто-то считает, что это неправда – пускай считает, – сказал Башаров «Национальной службе новостей».
Ранее Пореченко в эфире «Нашего радио» рассказал о том, что в «Битве экстрасенсов» все полностью совершенная неправда.
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