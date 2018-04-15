Башар Асад высоко оценил российское оружие после атаки на Сирию

Президент Сирии Башар Асад высоко оценил российское оружие, которое было использовано при отражении ракетного удара со стороны США.

Об этом сообщил депутат Госдумы, замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Железняк после встречи российских парламентариев с сирийским лидером Башаром Асадом.

«С точки зрения президента это была агрессия, и мы эту позицию разделяем. Он высоко отозвался о российском оружии, показавшем превосходство над оружием агрессоров», - приводит слова Железняка ТАСС.

Асад отметил, что ракеты 70-х годов выпуска помогли отразить американские удары. «С 90-х годов в американских фильмах показывают, что российское оружие «отсталое». А сегодня мы видим, кто действительно отстает», - цитирует слова сирийского лидера депутат Дмитрий Саблин.

По информации Минобороны России, 14 апреля США, Британия и Франция нанесли более ста ракетных ударов по объектам инфраструктуры Сирии.