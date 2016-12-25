Президент Сирии Башар Асад выразил соболезнования в связи с катастрофой под Сочи. Сегодня в Черное море рухнул самолет Минобороны РФ, на борту было 92 человека.

– С огромным прискорбием мы получили известие о крушении российского самолета Ту-154, на борту которого находились наши дорогие друзья, - сказал Асад. В самолете находились музыканты и журналисты, которые направлялись в Сирию, чтобы поздравить военных РФ с новым годом, сообщает издание "Известия".

В Черном море продолжается поисково-спасательная операция. Пока из воды извлекли тела 10 погибших.