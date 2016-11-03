Башар Асад выразил поддержку Сербии в вопросе о непризнании независимости Косова

Президент Сирии Башар Асад в интервью сербскому изданию «Политика» провел параллели между ситуациями в Сирии и Югославии.

- Война в вашей стране подавалась как гуманитарная война, где Запад вмешался для защиты одной группы людей от агрессора из другой. Поэтому многие люди в мире поверили в эту историю. Также и в Сирии, они используют ту же маску, гуманитарную. На самом деле Запад не беспокоится ни о ваших людях, ни о наших людях, ни о ком в мире, кроме своих собственных интересов, — цитирует Асада РИА «Новости» со ссылкой на публикацию в сербском издании.

Сирийский лидер также напомнил, что Дамаск поддерживает Белград и не признает независимость Косова.

- Мы поддержали Сербию вопреки тому, что турки хотели использовать свое влияние в пользу Косово, но мы это отклонили. Это произошло до войны здесь, семь или восемь лет назад, и мы отказались, вопреки хорошим отношениям с Турцией в то время. Мы поддержали Сербию, — подчеркнул Асад.