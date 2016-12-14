Башар Асад уличил США и их союзников в поддержке ДАИШ при атаке Пальмиры

Недавняя атака боевиков ДАИШ на Пальмиру (запрещенная в РФ организация) была поддержана целым рядом государств, поскольку террористы использовали вооружение, которого ранее у них в наличии не было. Такое заявление сделал президент Сирии Башар Асад.

- Последняя атака на Пальмиру несколько дней назад с участием большого числа боевиков, преодолевших десятки километров и вооруженных качественно иным оружием, которого у них не было, свидетельствует о поддержке некоторых государств, а не о том, что игиловцы просто пришли из Мосула, - цитирует Асада ТАСС со ссылкой на эфир телеканала «Россия 24».

Президент Сирии подчеркнул, что в Пальмиру боевики пришли не только из Мосула, но и из Ракки, которую коалиция во главе с США якобы бомбит в последние два года.

- Во-первых, как можно привезти из Мосула тяжелую артиллерию? Во-вторых, почему при этом бездействовали американские ВВС, работающие по Мосулу и Ракке? Правда заключается в том, что большая часть этих террористов прибыла из Ракки и Дэйр-эз-Зора при прямой поддержке американцев или с ведома американцев, которые закрыли на это глаза и позволили Катару, Турции и Саудовской Аравии завершить эту миссию посредством поддержки и спонсирования ДАИШ, - заявил Асад.

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